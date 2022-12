Kommentar: Ein Dankeschön für eine sportlich tolle WM oder ein Loblied auf die Super-Stars

Die besten Spieler dieser Welt wie Lionel Messi und Kylian Mbappé haben die WM in Katar zu ihrer gemacht. Zeit für eine Schwärmerei.

Inzwischen ist es so, dass man nicht mehr zwangsläufig über herausragende Fähigkeiten verfügen beziehungsweise Herausragendes leisten muss, um als Star bezeichnet, vielleicht auch als solcher wahrgenommen zu werden. Ein Filmchen hier, ein Söngchen da, und schon ist man auch ohne allzu viel Inhalt eine ziemlich große Nummer. Ja, manch einer hat schon durchs Nichtskönnen eine gewisse Prominenz erlangt. Was im Sinne des Dilettanten natürlich auch in gewisser Weise als Talent erachtet werden kann.

Ohne Höchstleistung kein Ruhm

Im Sport und damit auch im Fußball ist das, wenngleich auch hier der eine oder andere Akteur etwas vorschnell als Star bezeichnet wird, ein klein wenig anders. Ohne Talent kein Aufstieg, ohne beständige Leistung keine dauerhafte Popularität, ohne Höchstleistung und/oder Meisterstück am Tag X kein Ruhm. Wer nicht stark und smart genug ist, um sich zu behaupten und am Tag des entscheidenden Spiels nicht liefert, ist alsbald vergessen.

Umso bemerkenswerter ist, dass dieser Sport in den vergangenen Jahren auf den unterschiedlichsten Spielpositionen nicht nur ein paar wenige, sondern eine ganze Reihe an fabelhaften Ausnahmespielern hervorgebracht hat. Stars im wahrsten Sinne des Wortes, die über viele Spielzeiten hinweg Woche für Woche im Ligaalltag, aber auch bei Finalspielen und bei Großturnieren Exzellentes auf den Platz gebracht haben. Die auf wundersame Weise (fast) immer gut spielen und auch die WM in Katar aus sportlicher Sicht zu einer herausragenden gemacht haben.

Missgunst ist nicht angebracht

Formidable, extrem widerstandsfähige Wettkämpfer sind das, die mit ihrer Show unfreiwillig dem Fußball-Weltverband (Fifa) und dem Gastgeberland aus der Patsche geholfen haben. Die andererseits diese WM auch zu ihrer gemacht haben. Was von diesem Turnier jedenfalls in Erinnerung bleiben wird, ist das Glück der einen, das Unglück der anderen. Schicksalsmaschine Fußball.

Von wem an dieser Stelle die Rede ist? Zuvorderst natürlich vom allseits geliebten Lionel Messi und vom polarisierenden Cristiano Ronaldo, von Luka Modric, Neymar jr., Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Harry Kane und so fort. Und leider – aber das ist auch vielsagend – will einem bei dieser Aufzählung partout kein deutscher Fußballprofi einfallen.

Dem einen oder anderen mag das mit einem Hinweis auf die unanständigen Gehälter der Stars zu viel der Lobhudelei auf ein paar wenige sein. Doch Missgunst ist nicht angebracht. Wer so viel verdient (und sie haben es in dem von ihnen getragenen Fußballgeschäft verdient), könnte sich auch als junger Erwachsener schon einen Lenz machen – macht er aber nicht, nimmt die großen Spiele zum Anlass, um das Beste aus sich herauszuholen. Nimmt es respektive in Kauf, am Ende als Verlierer und tragische Figur dazustehen.

Hakimi darf in dieser Aufzählung nicht fehlen

Und es gibt Nachwuchs. Einen wie Kylian Mbappé, der als Reizfigur Ronaldo ersetzen wird, die Spanier Pedri und Gavi, den Portugiesen Gonçalo Matias Ramos, den Argentinier Julián Álvarez, den Uruguayer Federico Valverde, den Brasilianer Vinicius Jr. und – nicht zu vergessen – den Marokkaner Achraf Hakimi, der als Symbolfigur für den Aufschwung des afrikanischen Fußballs betrachtet werden darf.

Es muss einem um den Fußball trotz solcher Typen wie Fifa-Boss Gianni Infantino also nicht bange sein. Den im positiven Sinne ruhmsüchtigen Profis sei Dank.