Ferrari hat sich für das Heimspiel mal wieder etwas einfallen lassen. Die roten Rennwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz werden in Monza mit gelben und schwarzen Applikationen versehen, es ist eine Würdigung des Ferrari-Hypercar, das mit diesem Design im Juni das 24-Stunden-Rennen in Le Mans gewann. Somit wird der SF-23 beim Großen Preis von Italien (Sonntag, 15 Uhr, Sky) zumindest etwas von einem Siegerauto haben.

Ferrari hat gegen Red Bull und Max Verstappen keine Chance

Denn in der Formel 1, der wichtigsten Plattform der Sportwagenschmiede aus Maranello, sind Siege in diesem Jahr eine Utopie – was nicht nur an der erdrückenden Überlegenheit von Red Bull und Max Verstappen liegt. „Es geht immer hoch und runter für uns“, resümierte Teamchef Fred Vasseur nach dem durchwachsenen Rennen in Zandvoort am vergangenen Wochenende: „Zwischen Platz zwei und zwölf geht es sehr eng zu.“

Die Stimmung wäre gewiss weniger aufgeheizt, wenn Ferrari, der mit Abstand erfolgreichste Rennstall der Formel-1-Geschichte, wenigstens regelmäßig besagten zweiten Platz erreicht hätte. Doch selbst das gelang 2023 beschämend selten, nämlich einzig Charles Leclerc beim Großen Preis von Österreich.

Der Monegasse, der 2019 einen gewissen Sebastian Vettel entzauberte und zum großen Hoffnungsträger auf den ersten Ferrari-Fahrertitel seit 2007 avancierte, scheint mittlerweile selbst seine Magie verloren zu haben. Der 25-Jährige gilt zwar als der beste Qualifyer in der Startaufstellung, ihm unterlaufen mit einem extrem schwierig zu fahrenden Auto aber auch teils eklatante Fehler. In Zandvoort am vergangenen Samstag faltete er erst seine Crew im Funk zusammen, dann crashte er kapital und ließ sich anschließend minutenlang in einem Campingstuhl am Streckenrand nieder.

Was selbstredend Fragen aufwarf. Hat Leclerc etwa die Lust verloren, will er gar seinen Abschied provozieren? „Das ist jetzt nicht die Frage“, erklärte er: „Wir müssen uns konzentrieren und uns als Team verbessern. Und dann werden wir sehen.“ Er „liebe“ Ferrari allerdings, schob er artig nach, und sein „Hauptziel“ bleibe der WM-Titel in Rot.

Charles Leclerc hat bei Ferrari noch einen Vertrag bis Ende 2024

Schaut man in seinen Vertrag, hat Leclerc dafür noch Zeit bis Ende 2024. Die Ferrari-Spitze aber reagierte zuletzt ausweichend auf Fragen zur Zukunft der Fahrer Leclerc und Carlos Sainz. Zugleich hat die Scuderia, das wurde vor Wochenfrist deutlich, die Saison im Grunde abgeschenkt. „Für uns ist glasklar, was wir mit dem Auto falsch gemacht haben und wo die Schwachstellen liegen“, räumte Chassis-Chef Enrico Cardile in Zandvoort ein.

Nun geht es darum, ein besseres Auto für 2024 zu bauen, dem ein komplett anderes Konzept zu Grunde liegt. Eines, das sich mehr an Allesgewinner Red Bull orientieren dürfte. Der 1988 verstorbene Firmengründer Enzo Ferrari sagte einst: „Der beste Ferrari, der je gebaut wurde, ist der nächste.“ Zumindest schlechter kann der Rennwagen für die Saison 2024 kaum werden.