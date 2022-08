Als sich Ole Braunschweig nach dem Anschlag in Rückenlage aufgerichtet hatte, sah er auf der Anzeigetafel im Foro Italico das, worauf er schon so lange so unbeirrt hingearbeitet hatte. Seinen Namen auf einem Medaillenrang: Ole Braunschweig; EM-Dritter über 50 Meter Rücken. Er reckte den Arm aus dem Schwimmbecken in Rom, zeigte die Faust. Schaut her, sagte sein Blick. Schaut auf mich. Schaut auf den Hulk aus Berlin. Hulk, so hatte ihn sein Trainer Lasse Frank mal wegen der grünen Badekappe genannt, die Braunschweig am liebsten im Becken trug. „Endlich mal hat er sich belohnt“, sagte Frank am Montagabend, „das ist für ihn wirklich eine Herzensangelegenheit. Er ist ja einer, dem nichts geschenkt wurde.“

Zur Abwechslung eine Sprintmedaille für den Berliner Hulk

Ole Braunschweig aus Berlin Biesdorf ist auch einer, der sich nicht hat abbringen lassen von seinem Weg im Leistungssport. Egal, was ihm alles passierte. Und da war einiges dabei, was selbst für einen echten Marvel-Helden wie Hulk keine Kleinigkeit gewesen wäre.

„Das war echt knapp. 50 Meter können ja auch richtig in die Hose gehen. Diesmal hat der Anschlag aber geklappt“, freute sich der Lehramtsstudent am Montag daher. „Endlich mal eine Sprintmedaille und keine Langstreckenmedaille. Top! Es ist einfach unbeschreiblich.“ Sieger wurde der Grieche Apostolos Christou in 24,36 Sekunden vor dem Italiener Thomas Ceccon.

Neue Coolness hilft Braunschweig im Finale

Erst kürzlich, bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest, hatte der 24 Jahre alte Rückenschwimmer von der SG Neukölln über 50 Meter Rücken im Vorlauf einen deutschen Rekord aufgestellt: In 24,58 Sekunden, blieb er eine Hundertstel unter der 13 Jahre alten Bestmarke von Helge Meeuw aus der Ära der Hightech-Anzüge. Im Finale schwamm Braunschweig dann auf Rang sechs. Bei großen internationalen Wettkämpfen war er bislang vor allem froh dabei zu sein – und sei es als Rückenschwimmer für die Lagenstaffel.

„Die Olympischen Spiele in Tokio waren sein erster großer Wettkampf, dann kamen die Kurzbahn-Weltmeisterschaften, die Weltmeisterschaften. Man hat gemerkt, dass bei ihm jetzt eine Routine reinkommt, dass eine gewisse Coolness entsteht, dass er weiß: er kann im Bereich der Bestzeit mit den Medaillenrängen mithalten“, sagt Lasse Frank. „Jetzt hat er seine Chance genutzt.“

Jemand anderes hätte vielleicht längst gezweifelt. 2016 etwa, als er auf einer Berliner Wiese stolperte und sich beim Fallen eine Scherbe ins Knie hinein wuchtete. Arterie, Muskel und Schleimbeutel waren zerschnitten, der Krankenwagen holt ihn ab. 2019 riss sich Braunschweig das Kreuzband. Kurz darauf bekam er Pfeiffersches Drüsenfieber. Weil er keinen Kaderstatus hatte, jobbte er auf 400 Euro-Basis im Steuerbüro von Bekannten. Dann ging es durch die freudlose und wegen Corona wettkampflose Zeit. Statt sich dann gesund auf Olympia in Tokio vorzubereiten, schlug sich Braunschweig im Januar 2021 mit einer Corona-Infektion und zehn Tagen Quarantäne herum.

Aber die Rückschläge brachten den 1,90 Meter-Athleten, der mit seiner Freundin, der Olympia-Schwimmerin Leonie Kullmann, unweit der Schwimmhalle an der Landsberger Allee wohnt, nicht von seinem Weg ab. Statt Gedanken zu wälzen, attackiert er lieber. „Er sagt zwar im ersten Moment ‚Scheiße`, aber im nächsten Moment hat er sein Ziel wieder vor Augen“, sagt Trainer Lasse Frank. Neben Braunschweigs WhatsApp-Profil ist ein Zitat von Martin Luther King zu lesen, das er offenbar verinnerlicht hat: „Man kann den Träumer töten, aber nicht den Traum.“

Braunschweig pusht sich mit seinem Zimmergenossen Wellbrock

Er qualifizierte sich also für die Sommerspiele – und kam über 100 Meter Rücken auf Rang 25, ehe wenige Wochen später sein Bruder Malte bei den Paralympics antrat – und dort auch ins Finale kam. Vielleicht hat Ole Braunschweig von seinem drei Jahre jüngeren Bruder den positiven Umgang mit Hindernissen abgeschaut: Malte kam mit einer Dysmelie auf die Welt, fehlendem Muskelgewebe im rechten Arm. Die beiden sind einander große, liebevolle Stützen.

Wobei Ole Braunschweig in Rom den Beistand seines Zimmergenossen Florian Wellbrock nicht unerwähnt lassen wollte. „Mit Flo push ich mich, wir sind der Hype-Train in unserem Team“, meint der Berliner, der am Montagabend keine Zeit für Feierlichkeiten hatten. Nach der Siegerehrung, bei der Braunschweig von einem Ohr zum anderen strahlte, ging das Programm weiter: Ausschwimmen, Eisbecken, Pasta-Essen im Teamhotel, Schlafen. Denn am Dienstag sprintet Braunschweigs in seinem Hulk-Stil, also hohem Kraftaufwand im Wasser, schon wieder im Vorlauf über 100 Meter Rücken durchs Foro Italico in Rom.