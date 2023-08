Einer weg, zwei Neue da: Hertha BSC schlägt auf dem Transfermarkt zu

Kurz vor dem Schließen des Transferfensters hat Zweitligist Hertha BSC weitere Änderungen am Kader vorgenommen. Zuerst haben sich die Berliner mit Filip Uremovic auf eine Vertragsauflösung einigen können. Der Innenverteidiger sei mit dem Wunsch eines vorzeitigen Vertragsendes auf die Verantwortlichen zugekommen, zusammen habe man „die beste Lösung für alle Seiten“ gefunden, wie Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber in einer offiziellen Mitteilung zitiert wurde. Der Innenverteidiger, der erst im vergangenen Sommer nach Berlin wechselte, gehörte einem Bericht der Bild zufolge zu den Topverdienern im Kader, der am späten Mittwochabend und Donnerstagvormittag um zwei Personalien vergrößert wurde.

Bilal Hussein ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar

In Bilal Hussein wurde zunächst ein schwedischer Mittelfeldspieler von AIK Solna verpflichtet. Der 23-Jährige kann als Sechser und Achter spielen und soll helfen, die Lücken im zentralen Mittelfeld der Berliner zu füllen. Hussein, zweimaliger schwedischer Nationalspieler, unterschrieb einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2026 gültig ist. Über die Ablöse machte Hertha wie üblich keine Angaben.

Mit dem Griechen Andreas Bouchalakis konnte zudem ein weiterer Spieler für das Mittelfeld verpflichtet werden, der mit seinen 30 Jahren über die benötigte Erfahrung verfügt. Bouchalakis, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, spielte zuletzt für Olympiakos Piräus und kam dort auch in der Champions League und der Europa League zum Einsatz. Der Sechser absolvierte zudem 36 Einsätze für die griechische Nationalmannschaft. Für Benjamin Weber erfüllt der Grieche „genau das Profil, nach dem wir gesucht haben“.

Pal Dardai hat jetzt deutlich mehr Optionen

Durch die Transfers von Bilal Hussein am Mittwochabend und Andreas Bouchalakis am Donnerstagvormittag hat Hertha-Trainer Pal Dardai nun deutlich mehr Optionen im zuvor dünn besetzten zentralen Mittelfeld der Hertha. Und bis zum Ende der Transferperiode am Freitag um 18 Uhr hat Hertha BSC ja noch ein wenig Zeit für weitere Veränderungen am Kader.