Eingesprungene Torhüter überragen: Füchse im Titelrennen

Berlin -Die Füchse Berlin haben sich im Titelrennen der Handball-Bundesliga zurückgemeldet - maßgeblich dank ihrer jungen Torhüter Lasse Ludwig und Tom Göres. Das erfreute am Sonntag nicht nur die 8795 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Max-Schmeling-Halle. „Man konnte vor dem Duell heute nicht davon ausgehen, dass wir das Torhüterduell gegen Flensburg gewinnen, was wir mit 14:11 geschafft haben. Das ist natürlich überragend, wie wir das gelöst haben“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar am Sonntag nach dem 37:33 (20:17) im Spitzenspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Ludwig war überwältigt. „Ich kann es gerade selbst noch nicht fassen und bin überglücklich, dass ich der Mannschaft mit meiner Leistung helfen konnte“, sagte der 20-Jährige. Die beiden etatmäßigen Torhüter Dejan Milosavljev und Viktor Kirejew waren ausgefallen, so kamen Ludiwg und Göres zum Zug, letzterer sogar zu seinem Bundesliga-Debüt. „Nach der Pause fangen wir super an. Bis zum 31:23 läuft es überragend für uns, auch Lasse Ludwig hält hier überragend. Zum Glück konnten wir das Tempo von Flensburg mitgehen. Und dass Tom Göres am Ende noch vier Bälle hält, war nicht abzusehen und freut uns natürlich sehr“, sagte Trainer Jaron Siewert. Die Füchse zeigten so die wichtige Reaktion auf den Patzer in Stuttgart und wahrten ihre Chance auf die Meisterschaft. Der Hauptstadt-Club steht nun bei 45:11 Punkten und damit knapp hinter Magdeburg (47:11) und Kiel (45:9).