Eintracht Braunschweig entpuppt sich als Trainer-Killer für Hertha BSC

Endstation in Braunschweig: Zweimal in den vergangenen drei Jahren unterlag Hertha BSC in der ersten Pokalrunde und startete mit einem psychologischen Rucksack in die Saison.

Endstation in Braunschweig: Zweimal in den vergangenen drei Jahren unterlag Hertha BSC in der ersten Pokalrunde und startete mit einem psychologischen Rucksack in die Saison. Jan Huebner/Imago

Es ist schon kurios: Immer wenn während der Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal für Hertha BSC der Gegner Eintracht Braunschweig aus der Lostrommel gezogen wurde, kam beim Favoriten aus Berlin stets ein unangenehmes Gefühl auf. In den Duellen mit den meist unterklassigen Braunschweigern, die zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga pendelten, hatte man schlechte Erfahrungen gemacht. Die Gefahr einer Blamage war permanent vorhanden. Und jeweils zum Saisonauftakt 2020/21 und zuletzt 2022/23 versetzten die Eintracht-Spieler der Hertha einen Schock – am Ende der beiden Spielzeiten waren die Trainer, die die Pokal-Blamagen verantworteten, nicht mehr im Amt: Bruno Labbadia und Sandro Schwarz. Braunschweig kann als der heimliche Trainer-Killer für Hertha gelten, der durch die Cupsiege den Saisonverlauf der Berliner ohne Zweifel negativ beeinflusste.

Viermal hat Hertha BSC in Braunschweig verloren

Allein im nationalen Pokalwettbewerb ging Hertha viermal in Braunschweig als Verlierer vom Platz. Zum ersten Mal im September 1974, als auch die Eintracht erstklassig war. 4:1 nach Verlängerung hieß es am Ende. Dafür hielt sich Hertha im gleichen Jahr in der Liga schadlos und erreichte am Ende die Vizemeisterschaft hinter Borussia Mönchengladbach. Die nächste Pleite folgte im September 2004. Hertha, mit Trainer Falko Götz, unterlag in Runde zwei des DFB-Pokals bei der Eintracht mit 2:3 – mit einer namhaften Truppe, in der etwa Marcelinho, Pal Dardai, Josip Simunic, Fredi Bobic und Andreas Neuendorf standen.

Zurück zur tristen Gegenwart, zu der eben auch die beiden Pokal-Pleiten unter den Trainern Labbadia und Schwarz gehören und die ein kleiner, aber passender Mosaikstein im Absturz der Hertha sind.

Zu Beginn der Saison 2020/21 musste Hertha BSC in Runde eins des Pokals nach Braunschweig reisen. Schon vor dem Spiel deutete sich eine Misere an. Alle drei Testspiele zuvor gingen verloren – ohne ein eigenes Tor geschossen zu haben: Hamburger SV (0:2), PSV Eindhoven (0:4) und Ajax Amsterdam (0:1). Als es dann im Pokal ernst wurde, schossen die Berliner gleich vier Tore, unterlagen aber in einem Spektakel mit 4:5 beim damaligen Zweitliga-Aufsteiger! In Worten: vier zu fünf!

Hertha-Coach Labbadia ließ im 4-3-3-System agieren und setzte mit Torhüter Alexander Schwolow und dem Franzosen Lucas Tousart zwei Zugänge ein. Für die Gastgeber traf Martin Kobylanski gleich dreimal und überzeugte mit einer gnadenlosen Effektivität vor dem Berliner Tor. Erstaunlich, dass Labbadia erst beim Stand von 5:3 für die Eintracht nach 73 Minuten drei späte Wechsel vollzog. Zu spät, wie sich zeigte. Nach den folgenden 18 Spielen in der Bundesliga wurde der Trainer entlassen – zusammen mit Manager Michael Preetz. Hertha belegte zu diesem Zeitpunkt Platz 14 und war nur zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Duplizität der Ereignisse – nur mit einem schlimmeren Ende für Hertha. Auch die Spielzeit 2022/23 begann mit einem Pokal-Krimi bei Eintracht Braunschweig. Am 31. Juli 2022 war in Runde eins unter dem neuen Cheftrainer Sandro Schwarz Schluss. Der Bundesligist unterlag beim Zweitligisten mit 5:6 nach Elfmeterschießen. Hertha führte bereits mit 2:0, später in der Verlängerung noch einmal mit 4:3, kassierte in der 118. Minute den Ausgleich.

Zwei Duelle mit Braunschweig in der kommenden Saison

Im dramatischen Duell vom Elfmeterpunkt jagte Herthas Abwehrspieler Marc-Oliver Kempf beim Stand von 5:5 den Ball über die Latte. Eintrachts Bryan Henning schaffte das 6:5. Schwarz warb nach der Niederlage um Geduld und sagte, man solle sich nicht vom Ergebnis blenden lassen. Doch das Aus im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Coach entpuppte sich als schwerer psychologischer Rucksack. Erst im fünften Spiel in der Liga kam Hertha zum ersten Sieg. Für Sandro Schwarz war nach dem 28. Spieltag Schluss und Hertha fünf Partien später abgestiegen. Und wird es damit auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga zweimal mit Eintracht Braunschweig zu tun bekommen.