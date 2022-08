Frankfurt - Europapokalsieger Eintracht Frankfurt wird beim 40. Deutschen Sportpresseball am 5. November in der Alten Oper mit dem Pegasos-Preis in der Kategorie „Sportler mit Herz“ ausgezeichnet, gaben die Organisatoren der Veranstaltung bei einer Pressekonferenz in Frankfurt bekannt.

„Den Grund dafür trägt der Verein schon im Namen“, erklärte Jörg Müller, der Geschäftsführer der Agentur Metropress, die im Auftrag des Verbandes Deutscher Sportjournalisten und des Vereins Frankfurter Sportpresse für das Programm des Abends zuständig ist. Mit Zusammenhalt, Leidenschaft und Willensstärke habe der Fußball-Bundesligist den Triumph in der Europa League gefeiert und dabei große Begeisterung entfacht. Der Pegasos-Preis wird in diesem Jahr in vier Kategorien verliehen. Während die „Legende des Sports“ und der zu Ehrende im Bereich Medien erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden sollen, steht bereits fest, dass der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier für „Besondere Verdienste“ ausgezeichnet werden wird.