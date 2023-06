Abschied ohne Titel, aber mit „Stolz und Dankbarkeit“

Vielleicht wäre es am Ende ein bisschen zu kitschig gewesen, wenn Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt nach dem Sieg in der Europa League im Vorjahr jetzt auch noch den DFB-Pokal geholt hätte. Ganz sicher wäre es tränenreich geworden, emotional. Der Österreicher hätte vermutlich weinend vor der gigantischen Frankfurter Kurve im Berliner Olympiastadion gestanden.



So wie damals Niko Kovac. Vor fünf Jahren, um genau zu sein, als die Hessen den haushohen Favoriten FC Bayern in einem dramatischen Endspiel mit 3:1 in die Knie zwangen. Kovac ging seinerzeit zum Rekordmeister, der Triumph im DFB-Pokal war ein riesiger Erfolg und ein dickes Ausrufezeichen zum Abschied.

Ein solches konnte Glasner am Sonnabend nicht setzen. Nicht, dass RB Leipzig im Endspiel zu übermächtig gewesen wäre, die Eintracht brachte selbst nicht die Form auf den Rasen, die sie vor etwas mehr als einem Jahr in Sevilla zum Triumph in der Europa League geführt hatte. Christopher Nkunku (71.) und Dominik Szoboszlai (85.) machten mit ihren Toren den Sieg für die Sachsen perfekt, den sie sich erst in der Schlussphase verdienten.

Natürlich war Glasner angesichts seines Abschieds traurig, doch auf der Pressekonferenz und schon in den Interviews unmittelbar nach Spielschluss wirkte der 48-Jährige gefasst. Er verspüre „Stolz und Dankbarkeit“, sagte Glasner. „Ich finde, wir haben zwei Jahre hervorragend gespielt, Frankfurt bewegt, die Menschen in Deutschland bewegt“, fügte er noch an und vermittelte den Eindruck, dass er sich an diesem Abend am liebsten nicht weiter mit dem verlorenen Endspiel beschäftigen wollte.

Wer weiß, welchen Verlauf die Partie genommen hätte, wenn Randal Kolo Muani nach 16 Minuten nicht das Außennetz, sondern ins Tor getroffen hätte. Oder Mario Götze an seinem 31. Geburtstag RB-Torhüter Janis Blaswich bezwungen hätte (64.). So aber war der zweifach abgefälschte Schuss von Nkunku die eine Aktion, die das Pendel schlagartig in Richtung Leipzig ausschlagen ließ.

Bis dahin war vor 74.322 Zuschauern vom Favoriten nicht viel gekommen. Timo Werner, der nach einer Stunde verletzt ausgewechselt wurde, hatte gleich zu Beginn eine gute Chance, schloss aber zu schwach und vor allem zu unplatziert ab (4.). Der Rest war Stückwerk, mit viel Wohlwollen konnte man von einer Partie sprechen, die von den Abwehrreihen dominiert wurde. Auf jeden Fall auf Augenhöhe.

Leipzig war erst in der Schlussphase, mit der Führung im Rücken besser, wirkte frischer und kam durch Szoboszlai noch verdient zum 2:0. Da hatte man in Reihen der Hessen nicht mehr das Gefühl, dass man so wirklich an eine Wende glauben würde. Und Glasner? Stelle sich diesmal komplett vor seine Mannschaft, nicht wie in Teilen der Rückrunde, als er seine Spieler beispielsweise nach der 0:2-Pleite beim 1. FC Union Berlin öffentlich angezählt hatte.

Auf der Gegenseite strahlte Glasners Gegenüber Marco Rose mit seiner Mannschaft um die Wette. Etliche Spieler im Kader hatten schon im Vorjahr den Pokal geholt, als der SC Freiburg im Elfmeterschießen geschlagen wurde. Für Rose selbst war es der erste Titel in Deutschland. Das hatte er nicht mit Borussia Mönchengladbach und auch nicht mit Borussia Dortmund geschafft. Besonders eine Aktion im Spiel hatte der Trainer als entscheidend ausgemacht.

„Mit Yussi hat unser Offensivspiel noch einmal richtig Drive bekommen“, sagte Rose und meinte damit den Wechsel nach einer Stunde, als Werner - unter Schmähgesängen der Frankfurter Fans - vom Platz humpelte und Yussuf Poulsen auf den Rasen kam. Ein Spieler, der in der gerade zu Ende gegangenen Bundesliga-Saison allenfalls eine Nebenrolle gespielt hatte. Zwei Tore und eine Vorlage waren seine Referenz aus 19 Bundesliga-Einsätzen in der Spielzeit 2022/23. Diesmal aber kurbelte der Däne die Angriffsmaschinerie des späteren Siegers noch einmal mächtig an.

RB Leipzig: Was wird aus Nkunku und Szoboszlai?

Im Schatten des Glasner-Abschieds gab es auch einige Spieler auf dem Rasen, die das Trikot ihres Vereins wohl zum letzten Mal trugen. Der Abgang von Daichi Kamada in Frankfurt ist beschlossene Sache, der Japaner wird mit einem Wechsel zum AC Mailand in Verbindung gebracht. Offen ist noch der Verbleib von Top-Star Kolo Muani, um den sich in diesem Sommer ein Wettbieten einiger großer Klubs des Weltfußballs entwickeln dürfte.

In Reihen des Siegers sah man Antreiber Konrad Laimer ein letztes Mal im RB-Trikot jubeln. Der Österreicher dürfte sich dem FC Bayern anschließen, es wird nur noch auf die offizielle Bekanntgabe gewartet. Dani Olmo hatte seinen Vertrag zwar erst unmittelbar vor dem Pokalfinale verlängert, ob das aber noch Auswirkungen auf die Entscheidung von Nkunku oder Szoboszlai haben wird, ist fraglich.

Der Franzose will zum FC Chelsea wechseln, der Ungar hatte in der vergangenen Woche laut über einen Abschied aus Leipzig nachgedacht. Newcastle United, das nicht nur mit viel Geld, sondern auch einer Teilnahme an der Champions League lockt, hat Interesse.



Wo Oliver Glasner seine Zelte aufschlägt, ob nach Wolfsburg und Frankfurt zum dritten Mal in der Bundesliga oder andernorts in Europa, ließ der Österreicher nach Schlusspfiff nicht durchblicken, zumindest versprach er: „Wenn ich wieder auftauche, werde ich mich melden.“