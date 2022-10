Eintracht mit Pellegrini: Union zunächst ohne Knoche Ohne Djibril Sow beginnt Eintracht Frankfurt das Bundesliga-Heimspiel gegen Tabellenführer 1. FC Union Berlin. Der 25 Jahre alte Schweizer wird in der Partie... dpa

Frankfurt/Main -Ohne Djibril Sow beginnt Eintracht Frankfurt das Bundesliga-Heimspiel gegen Tabellenführer 1. FC Union Berlin. Der 25 Jahre alte Schweizer wird in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von Trainer Oliver Glasner zunächst geschont und sitzt nur auf der Bank. Dafür kehrt Luca Pellegrini in die Startelf zurück. Der Italiener hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme gefehlt.