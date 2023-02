Eintracht Spandau holt Derby-Sieg gegen BIG in Prime League Es ist Derby-Tag in der Prime League: Mit den Partien zwischen Spandau und BIG, sowie Mouz und Unicorns of Love gibt es gleich zwei lokale Duelle. Die könnte... dpa

Berlin -Zwei Derbys an einem Tag: Eintracht Spandau hat das hochspannende Berliner Duell gegen BIG in der Prime League für sich entschieden. Unicorns of Love gewann im Hamburger Derby gegen Mouz in derdeutschsprachigen League-of-Legends-Liga.