Eintracht Spandau ist Herbstmeister in LoL-Liga Prime League Mit nur einer Niederlage ist Eintracht Spandau in der LoL-Liga Prime League klarer Herbstmeister. Lokalrivale BIG sowie die Debütanten NNO und Eintracht Fran... dpa

Berlin -Eintracht Spandau hat sich in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League die Herbstmeisterschaft gesichert. Das Team verlor in der ersten Saisonhälfte nur ein Spiel und steht damit knapp vor Unicorns of Love: Sexy Edition.