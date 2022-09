Eisbären Berlin glauben an das Achtelfinale: „Zwei Endspiele“ gegen Mountfield

Für die Eisbären Berlin ist die Lage in der Champions Hockey League (CHL) trotz des 5:2-Heimsiegs gegen die Brûleurs de Loups de Grenoble nicht einfacher geworden. Der deutsche Eishockeymeister muss die beiden ausstehenden Gruppenspiele gegen den tschechischen Klub Mountfield HK gewinnen, um ins Achtelfinale des Eishockey-Europapokals einzuziehen.

Nationalspieler Marcel Noebels gab sich nach dem hart erarbeiteten Erfolg gegen den französischen Meister zuversichtlich: „Ich glaube, wir haben uns in eine gute Position gebracht, um für die K.-o.-Phase zwei Endspiele zu bekommen. Jetzt müssen wir gegen eine Mannschaft gewinnen, die genauso um Platz zwei kämpft wie wir“, sagte der 30 Jahre alte Angreifer. Auch Trainer Serge Aubin hält die Aufgabe für machbar: „Wir haben es noch in der eigenen Hand. Wir brauchen nun zwei Siege in Folge, aber wir haben die Mannschaft, um das zu schaffen.“

Unter Zugzwang gerieten die Hauptstädter, weil sich Mountfield überraschend mit 5:3 gegen den Favoriten Frölunda HC aus Göteborg durchsetzte, nachdem die Tschechen bereits ihre beiden Spiele gegen den Außenseiter aus Grenoble gewonnen hatten. Damit steht das Team aus Hradec Králové in der Gruppe G weiterhin auf dem zweiten Rang, der für die Teilnahme am Achtelfinale berechtigt, und hat drei Punkte Vorsprung auf die drittplatzierten Eisbären, die zwar zwei Siege gegen Grenoble feiern konnten, aber beide Begegnungen mit Frölunda verloren.

Vor den entscheidenden Spielen in der CHL gegen Mountfield, die am 5. Oktober in Berlin und am 12. Oktober in Hradec Králové ausgetragen werden, wartet auf die Hauptstädter am kommenden Sonntag bei den Nürnberg Ice Tigers (16.30 Uhr/Magentasport) aber der Start in die Deutsche Eishockey Liga (DEL).