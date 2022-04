Als Frans Nielsen in sein Stammcafé in Kreuzberg tritt, scheinen die ersten verlegenen Sonnenstrahlen durch die Fenster auf die Stühle und Tische. Frühlingsluft von draußen verschlägt es in das Café, in dem der Däne, sportlich mit schwarzem T-Shirt und Basecap gekleidet, einen Latte Macchiato bestellt. Die Bedienung spricht Englisch. Zwischen Studenten mit aufgeklappten Laptops, die es sich an den Holztischen bequem machen, fügt sich das freundliche Gesicht Nielsens nahtlos ins Gesamtbild ein. Die schlanke Statur, der gepflegte Drei-Tage-Bart, das akzentfreie Englisch des Skandinaviers lassen ihn wie einen hippen Software-Entwickler erscheinen und nicht wie einen Mann, der nun seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Schläger in der Hand und Helm auf dem Kopf über das Eis skatet und für den an diesem Donnerstag (19.30 Uhr, Arena am Ostbahnhof) das dritte Viertelfinal-Play-off um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft ansteht.

Herr Nielsen, Sie haben vor kurzem Ihr 1500. Profispiel bestritten. Was bedeutet Ihnen diese Zahl?

Sie bedeutet, dass ich älter werde. Nein, ich wusste davon anfangs gar nichts. Irgendjemand hat mir zu Beginn der Saison diese Zahl genannt, aber ich habe nicht mehr daran gedacht. Es klingt gigantisch und verrückt – aber wenn ich zurückblicke, sind es mittlerweile auch 22 Jahre seit meinem ersten Profispiel in Dänemark.

Eine sehr lange Zeit, die Sie auf dem Eis verbracht haben …

Um ehrlich zu sein, fühlt es sich nicht nach so viel Zeit an. Mehr nach sieben oder acht Jahren, weil alles so schnell ging. Ich bin stolz auf die Zahl, weil sie zeigt, dass ich all die Jahre gut auf meinen Körper geachtet habe. Aber Glück gehört natürlich dazu.

Erinnern Sie sich noch an andere Marken, Ihr 1000. Spiel?

Nein, als ich das gemacht habe, spielte ich wahrscheinlich in den USA. Ich glaube, man achtet auf solche Ziffern erst, wenn sich die Karriere dem Ende zuneigt.

Imago/Andreas Gora Zur Person Frans Nielsen kam im Oktober 2021 zu den Eisbären Berlin. Der dänische Center aus Herning, der noch im April 38 Jahre alt wird, spielte die meiste Zeit seiner Karriere in der National Hockey League (NHL). Dort stand er zehn Jahre lang für die New York Islanders, danach für die Detroit Red Wings auf dem Eis.

Sie sind seit sechs Monaten bei den Eisbären in Berlin, spielten davor zehn Jahre in der NHL und machten die ersten Schritte als Profi in Schweden. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Ligen, Ländern und Kulturen im Bezug auf Eishockey?

Ich glaube, ein großer Unterschied ist schlicht die finanzielle Kraft der verschiedenen Vereine. In der NHL spielt man jeden Abend gegen die besten Spieler der Welt. Es ist eine große Herausforderung, jede Nacht musst du in Topform sein. Als ich in Detroit gespielt habe, war das Umfeld der Wahnsinn. Detroit ist einfach eine Eishockeystadt, was in den USA eher eine Ausnahme ist. Dort gibt es oft andere große Sportarten, die Eishockey in den Schatten stellen, im Gegensatz zu Kanada, wo Eishockey überall der größte Sport ist.

Wie nehmen Sie es in Deutschland wahr?

Nun ja, Fußball ist der größte Sport hier, aber bei den Eisbären fühlt sich alles sehr professionell an. Es gibt hier nordamerikanische Investoren, viele Nordamerikaner sind im Verein engagiert, und das spüre ich jeden Tag. Die Art und Weise, wie hier bei den Eisbären auf Eishockey geschaut wird und wie es gespielt werden soll, erscheint mir ziemlich nordamerikanisch. Bei vielen anderen Topteams in Deutschland sehe ich auch eine Orientierung am Stil der NHL.

Was meinen Sie damit?

Auf dem Eis geht es viel ums Forechecking, das Spiel ist stark von der Physis geprägt. Davon war ich am Anfang überrascht, weil hier ja auf einer größeren Eisfläche als in der NHL gespielt wird. Ich dachte nicht, dass es möglich ist, trotzdem so körperbetont zu spielen. Natürlich liegt das auch an der großen Zahl nordamerikanischer Spieler hier – jeder von denen hat diese Art zu spielen schon in Kindestagen verinnerlicht. Diese Kultur hat mir persönlich den Wechsel nach Deutschland erleichtert.

„Die tolle Atmosphäre war ein Grund, nach Berlin zu wechseln“

Und welche Unterschiede sind Ihnen in den Fan-Kulturen aufgefallen?

Sehr große Unterschiede! Hier in Deutschland bin ich sehr beeindruckt von den temperamentvollen Fans, die in den Hallen so eine tolle Atmosphäre erzeugen. Das war für mich auch ein Grund nach Berlin zu wechseln – schon als ich auf Länderspielreisen nach Deutschland kam, ist mir das aufgefallen. Vor dem Lockdown waren hier 12.000 Zuschauer, fast bei jedem Spiel, das ist eine Menge.

Ist es hier lauter als in der NHL?

Auf jeden Fall, in Nordamerika gibt es diese Fan-Kultur nicht in dieser Form. Natürlich wird dort auch gejubelt, aber die Leute kommen da nicht mit Trommeln in die Halle. Während den Play-offs kommen da auch 15.000 in die Arenen, aber nicht in der Regelmäßigkeit wie hier. In Kanada war das ganz anders. Ich glaube, dass die Fans dort sehr viel Ahnung vom Sport haben. Sie kommen in die Halle, setzen sich hin und verfolgen aufmerksam, was auf dem Eis passiert.

Wie ist es in Ihrer Heimat? Welche Bedeutung, welches Prestige hat Eishockey in Dänemark?

In Dänemark ist Fußball, ähnlich wie in Deutschland, die größte Sportart. Ich glaube auch, dass Handball noch vor Eishockey an zweiter Stelle steht. Die Eishockey-Liga hat, anders als vor zehn, oder 15 Jahren, nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, um Topspieler aus dem Ausland zu verpflichten. Nun wurde aber ein Salary-Cap installiert, was dazu geführt hat, dass die Liga wieder spannend geworden ist. In diesem Jahr sind drei der bestplatzierten vier Mannschaften in der ersten Play-off Runde ausgeschieden.

„Es war die letzte Chance auf Olympische Spiele“

In diesem Jahr hat sich für Sie mit der Teilnahme für das dänische Eishockeyteam an den Olympischen Spielen in Tokio ein Traum erfüllt. Wie blicken Sie auf das Turnier zurück?

Ja, da hat sich für mich tatsächlich ein Traum erfüllt. Es war meine erste Teilnahme an den Olympischen Spielen und ein großartiger Moment, als uns nach all den Jahren endlich die Qualifikation gelang. Die Olympischen Spiele sind etwas Einzigartiges. Sie erreichen ein viel größeres Publikum als andere Turniere, weil auch Leute, die gewöhnlich kein Eishockey verfolgen, vor dem Fernseher sitzen und die Spiele schauen. Sogar das NHL Stanley-Cup-Finale schauen sich letzten Endes nur Eishockey-Fans an, daher ist der Auftritt bei Olympia etwas ganz anderes, da schaut gefühlt die ganze Welt zu. Die Olympischen Spiele sind für mich immer ein großes Ziel gewesen, und ich wusste, dass es dieses Jahr die letzte Chance für mich ist.

Das klingt nach einem unglaublichen Erlebnis für jemanden mit Ihrer Karriere.

Ja, das war es. Vor dem letzten Spiel der Qualifikation ging es um alles. Ich wusste, entweder ich höre auf, oder ich erfülle mir diesen Traum. Ich war überglücklich, als wir das Spiel gewannen.

Wie haben Sie das Turnier unter den schwierigen politischen Vorzeichen erlebt?

Wir wussten alle, dass es keine normalen Olympischen Spiele werden würden. Ein Boykott der Spiele kam für uns aber nicht infrage. Ich glaube, unsere Situation war vergleichbar mit der der Fußballer, die jetzt nach Katar fahren: Auch sie sind nicht für die Vergabe der Turniere in diese Länder verantwortlich. Alle Athleten bei den Olympischen Spielen haben vier Jahre lang extrem hart dafür gearbeitet, dort anzutreten. Das sollte man nicht vergessen.

Spiele fast ganz ohne Zuschauende und strikte Isolationsregeln zwischen den Wettkämpfen dürften für Sie auch schwierig gewesen sein. Wie sind die Athleten und Athletinnen während der Spiele mit der pandemischen Lage umgegangen?

Wir haben die Olympischen Spiele nicht so erleben können, wie sie normalerweise gewesen wären – und wie sie sein sollten. Aber wir konnten uns in der Athleten-Blase relativ frei bewegen, uns andere Wettkämpfe anschauen, solange wir die Vorschriften befolgten. Die Athletinnen und Athleten selbst waren sehr vorsichtig, die Isolation war ein Albtraum und niemand wollte sich anstecken. Natürlich konnten wir keine Sightseeing-Trips unternehmen, aber alles in allem hatte ich es mir im Vorfeld schlimmer vorgestellt.

Die Eisbären gehen als Favorit in die Play-offs

Sie sind nach Olympia zu den Eisbären zurückgekehrt und haben eine solide Rückrunde gespielt. Nun gehen Sie mit Ihrem Team als Favorit in die Play-offs. Wie bereiten Sie sich auf diesen entscheidenden Endspurt der Saison vor?

Durch unsere konstanten Leistungen in dieser Saison waren wir schon früh für die Play-offs qualifiziert und konnten einige Spieler schonen, das ist ein Vorteil für uns. Jeder von uns hat sich physisch darauf vorbereitet, auf dem Eis alles zu geben und zu leiden, denn die Play-off-Spiele sind intensiver und fordernder als die in der regulären Saison. Für mich als Sportler ist Play-off-Eishockey das Größte überhaupt und ich freue mich unglaublich auf jede Partie.

Das Gespräch führte Vincent Busche.