Berlin - Ohne den Bietigheimern zu nahe treten zu wollen, aber der große Zuschauermagnet ist der Aufsteiger in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch nicht. Selbst wenn das Team aus der zweitgrößten Stadt im Kreis Ludwigsburg mit einer für Aufsteiger-Verhältnisse guten Saison und dem Klassenerhalt für Aufsehen sorgte, lockt es den Berliner Fan bei kaum vorhandener gemeinsamer Liga-Historie eben noch nicht in Scharen in die Arena am Ostbahnhof. Die durfte zwar wieder ohne Nachweis eines Impf- oder Genesenenstatus und sogar ohne Maske betreten werden, dennoch waren es, anders als noch vor gut zwei Jahren, beim letzten Spiel unter diesen Bedingungen, diesmal „nur“ 8408 Eisbären-Fans, die das letzte Hauptrundenspiel dieser Saison sehen wollten.

Viertelfinale startet für die Eisbären am Sonntag

Es ist davon auszugehen, dass sich die Ticket-Nachfrage für die Partie am kommenden Sonntag erhöhen wird, die Eisbären möglicherweise erstmals wieder vor ausverkauftem Haus spielen werden. Um 14 Uhr wird der deutsche Meister in seinem ersten Play-off-Spiel in die entscheidende Phase der Mission Titelverteidigung gehen und baut dafür auf die Unterstützung von den Rängen. „Wir brauchen die Fans“, sagte Eisbären-Coach Aubin. „Sie erinnern die Spieler an ihre Verantwortung und bringen Leidenschaft in die Halle. Das spüren die Jungs.“

Bietigheim war so etwas wie das Schaulaufen, das Miteinander-Warmwerden, bevor die heißeste Phase der Saison beginnt. Seit Einführung der Pre-Play-offs will es der Modus, dass der Erste und Zweite noch ein wenig länger warten müssen, bis der Gegner für das Viertelfinale feststeht. Die Münchener, die sich am letzten Hauptrunden-Wochenende noch auf Rang zwei verbessern konnten, müssen also ebenso warten wie Spitzenreiter Eisbären Berlin. Am Dienstag, Donnerstag und möglichweise in einem entscheidenden Spiel drei am Freitag werden in den Duellen Nürnberg gegen Düsseldorf sowie Ingolstadt gegen Köln die beiden letzten Viertelfinal-Teilnehmer ermittelt.

Gerade die lange Zeit vom Abstieg bedrohten Haie haben sich mit einer beachtlichen Serie am Ende der Saison doch noch in diese Position gebracht. In neun Spielen wurden 15 Punkte geholt und ein gewisses Selbstbewusstsein aufgebaut. Für den ehemaligen Eisbären- und Bundestrainer Uwe Krupp „ist die Reise noch nicht vorbei“, wie er vor dem Duell mit Ingolstadt sagt. Mit einem Heimspiel legen seine Kölner am Dienstagabend los und dürfen vermutlich auf eine ähnliche Unterstützung wie am Sonntag hoffen, als 14.862 Zuschauer in der Arena waren. Und in einer Best-of-Three-Serie mit 1:0 in Führung zu gehen, könnte eine gute Basis für das Viertelfinale sein.

Kölner Haie könnten Gegner der Berliner sein

Sollten die Haie das Duell gegen Ingolstadt gewinnen, wären sie der Viertelfinalgegner der in dieser Saison sehr souveränen Eisbären. Das Team von Serge Aubin hat nicht nur die meisten Punkte gesammelt, sondern auch die konstanteste Leistung aller Mannschaften im Laufe der Spielzeit gezeigt. „Wir waren die ganze Saison über ziemlich konstant. Wir haben nie sechs, sieben Spiele hintereinander verloren. Immer wenn wir zurückschlagen mussten, haben die Jungs gezeigt, was in ihnen steckt“, so Aubin. München und der Tabellendritte Wolfsburg wurden in den vergangenen zwei Wochen geschlagen, nur gegen Straubing unterlagen die Berliner zweimal mit 3:6. Aber: Angeschlagene Spieler wurden zuletzt geschont, andere durften eine Pause einlegen und Energie tanken.

Die wird bis zum Ende der Play-offs, die spätestens am 8. Mai enden sollen, im Best-of-Five-Modus auch benötigt. Spiele im Rhythmus von zwei Tagen werden den Spielern alles abverlangen. Bloß gut, dass dafür wieder rechtzeitig mehr Zuschauer in den Stadien sein dürfen.