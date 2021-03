Berlin - Die Eisbären müssen auch im vierten Anlauf eine Niederlage gegen Wolfsburg hinnehmen. Nach Verlängerung verliert die Mannschaft von Serge Aubin mit 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) gegen die Grizzlys und kassiert gegen die Niedersachen die zweite Heimpleite in Serie. Somit misslang auch der Einstand des kanadischen Neu-Verteidigers Simon Després.

Das Spiel nahm aus EHC-Sicht zunächst auch keinen guten Verlauf. Nach einem starken ersten Drittel, in dem es nur an der Belohnung fehlte, brachte Anthony Rech die Autostädter in Führung (23.) und Garrett Festerling erhöhte wenig später im Powerplay sogar auf 2:0 aus Grizzyls-Sicht. Doch das wollten die Berliner nicht auf sich sitzen lassen.

Verteidiger Jonas Müller trifft erneut

Zach Boychuk machte den Anfang der Aufholjagd. Der Kanadier zeigt immer mehr, dass er eine richtig gute Verstärkung für den EHC ist. Im 10. Eisbären-Spiel erzielte er bereits seinen 6. Treffer und seinen 10. Punkt (38.). Und zu Beginn des Schlussdrittels sorgte Jonas Müller für den Ausgleich (44.). Der in der Vergangenheit offensiv so harmlose Verteidiger mausert sich immer mehr zum Torjäger, fünf Tore stehen bei ihm jetzt zu Buche.

Weil in den ersten 60 Minuten nichts Entscheidendes mehr passierte, brauchte es wieder eine Zusatzschicht. Und obwohl die Eisbären zwei Minuten in der Verlängerung in Überzahl spielten, sorgte Pekka Jormakka (65.) für die Wolfsburger Entscheidung.