Berlin - Der Gegner heißt Iserlohn Roosters, der Modus lautet Best-of-three: Auf den ersten Blick wirkt die Aufgabenstellung, mit der sich die Eisbären ab Dienstagabend (19.30 Uhr, Sport 1 und Magentasport) konfrontiert sehen, wie das, was in einer gewöhnlichen Saison unter dem Titel Pre-Play-offs läuft. Ein kurzes K.-o.-Duell, in dem es darum geht, zwei Viertelfinal-Teilnehmer zu ermitteln.

Positive Bilanz der Eisbären gegen die Iserlohn Roosters

Dass es bei der Saison 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie um eine außergewöhnliche geht, muss nicht mehr näher ausgeführt werden. Um bei einem zweimal verschobenen Saisonstart dennoch eine Spielzeit unterzukriegen, die diesen Namen auch verdient, hat sich die Deutsche Eishockey Liga (DEL) für diesen speziellen Modus entschieden. „Es ist ein komisches Jahr und es ist ein Erfolg, dass wir überhaupt gespielt haben“, sagt Trainer Serge Aubin. „Jetzt musst du einfach da sein, wenn es zählt.“

Obwohl die Bilanz der ersten Saisonphase mit drei Siegen und einer Niederlage (2:5, 4:2, 4:1, 5:2) gegen die Sauerländer für die Eisbären spricht, interessiert das in den Play-offs niemanden mehr. Während in einer langen Serie, wo in der Regel vier Siege nötig sind, meist doch das Team die Oberhand behält, das über die größere Qualität verfügt, sind in einem so kurzen Duell Überraschungen nicht ausgeschlossen. Wobei auch Verletzungen eine Rolle spielen können. Zuletzt schonte Aubin einige seiner Führungskräfte und bot einige Nachwuchsspieler auf.

Es gibt keinen Plan B

Für den Chefcoach kommt es jetzt vor allem darauf an, dass sich seine Mannschaft noch mehr auf das Unmittelbare fokussiert. „Es geht um diesen Moment, darauf arbeiten wir das ganze Jahr hin“, sagt der Kanadier. „Unser Plan lautet: gewinnen. Und einen Plan B gibt es nicht. Wir müssen spielen, als gäbe es kein Morgen mehr.“

Und man merkt dem Trainer auch auf einer digitalen Schalte an, dass er längst in einen anderen Modus geschaltet hat. Weil in den Play-offs das Powerplay oft den Unterschied macht, kommt es in den kommenden Tagen noch viel mehr darauf an, das richtige Maß zu finden. Es gilt, aggressiv zu sein, ohne dabei ständig auf der Strafbank zu landen. Und Aubin fordert: „Wenn wir konzentriert und schnell spielen, sammeln wir keine Strafzeiten. Wenn man nicht alles gibt, kassiert man Strafen.“

Aber natürlich überwiegt bei allen die Vorfreude, dass nach der abgebrochenen Saison im Vorjahr diesmal eine K.-o.-Runde stattfindet. „Dieses Jahr haben wir eine echt starke Mannschaft zusammen. Wenn wir unser Spiel durchziehen, können wir jeden schlagen.“ Und im besten Fall braucht es in dieser kurzen und besonderen Saison nur sechs Siege, um den Meisterpokal in die Höhe recken zu dürfen.