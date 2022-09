Eisbären Berlin gehen „hungrig“ in das erste DEL-Spiel Die Eisbären Berlin gehen mit viel Vorfreude in das erste Saisonspiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). „Wir sind vorbereitet und die Jungs freuen sich ... dpa

ARCHIV - Die Spieler jubeln nach ihrem Sieg im Meisterschaftsfinale. Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Berlin -Die Eisbären Berlin gehen mit viel Vorfreude in das erste Saisonspiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). „Wir sind vorbereitet und die Jungs freuen sich auf die Partie. Es macht immer Spaß, ein neues Kapitel in der neuen Saison zu beginnen“, sagte Trainer Serge Aubin vor dem Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag (16.30 Uhr/Magentasport).