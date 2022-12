Eisbären Berlin gewinnen gegen Bremerhaven mit 3:2 Die Eisbären Berlin haben ihre Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister gegen die Fischto... dpa

ARCHIV - Trainer Serge Aubin (r) klatscht sich auf dem Eis mit Giovanni Fiore ab. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Die Eisbären Berlin haben ihre Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Giovanni Fiore entschied das Spiel in der Overtime mit seinem zweiten Tor. Außerdem traf Morgan Ellis für die Hauptstädter, die zuvor drei Spiele in Folge verloren hatten.