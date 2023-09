Eisbären Berlin gewinnen Testturnier in Bremerhaven

Bremerhaven -Die Eisbären Berlin haben sechs Tage vor Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga ein Testturnier in Bremerhaven gewonnen. Gegen Valeranga Oslo siegten die Berliner am Samstagabend in Bremerhaven 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Die Tore für die Berliner erzielten Leo Pföderl (7., 14. und 37. Minute), Lean Bergmann (54.) und Korbinian Geibel (60.).

Im Halbfinale hatten die Eisbären sich am Freitagabend gegen den Gastgeber Fischtown Pinguins durchgesetzt. Die DEL-Saison beginnt für die Berliner mit der Heimpartie gegen den ERC Ingolstadt (19.30 Uhr) am kommenden Freitag.