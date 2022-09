Eisbären Berlin hoffen auf erfolgreiches Heimdebüt Die Eisbären Berlin wollen bei ihrer Heimpremiere den ersten Saisonsieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einfahren. „Einfach wieder zu Hause zu sein und... dpa

ARCHIV - Fans halten jubelnd ihre Schals mit Eisbären Logo in die Luft. Andreas Gora/dpa/Archiv

Berlin -Die Eisbären Berlin wollen bei ihrer Heimpremiere den ersten Saisonsieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einfahren. „Einfach wieder zu Hause zu sein und vor unseren Fans zu spielen, ist ganz wichtig“, sagte Cheftrainer Serge Aubin vor der Begegnung gegen die Grizzlys Wolfsburg am Freitagabend (19.30 Uhr, live bei Magentasport). Der Kanadier hofft zudem auf eine , weil vor dem Spiel das Meisterbanner für den Anfang Mai errungenen neunten DEL-Titel in der Arena am Ostbahnhof gehisst wird.