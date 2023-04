Eisbären Berlin holen Nationalspieler Tobias Eder Nach einer enttäuschenden Saison bauen die Eisbären Berlin am Kader für die kommende Saison. Als ersten Neuzugang stellt der entthronte Eishockey-Meister ein... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Eisbären Berlin haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) präsentiert. Am Montag stellte der Verein den deutschen Nationalspieler Tobias Eder in der Hauptstadt vor. Der 25 Jahre alte Angreifer wechselte von der Düsseldorfer EG und unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim DEL-Rekordmeister.