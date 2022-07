Berlin - Die Eisbären Berlin bereiten den Start in die neue Saison vor. Das erste öffentliche Training findet am 8. August um 18.00 Uhr im Wellblechpalast statt, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Bereits einen Tag zuvor sind die Fans zur offiziellen Saisoneröffnungsfeier des deutschen Meisters eingeladen. Sie beginnt um 14.00 Uhr auf dem Mercedes-Platz.

Der Start in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist für die Mannschaft von Trainer Serge Aubin am 18. September (16.30 Uhr) bei den Nürnberg Ice Tigers. Den Auftakt in der Champions Hockey League (CHL) bestreiten die Berliner am 1. September (20.15 Uhr) gegen Brûleurs de Loups de Grenoble.