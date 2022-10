Eisbären Berlin siegen mit 5:2 gegen die Düsseldorfer EG Der zuletzt schwächelnde deutsche Eishockeymeister kann erst einmal durchatmen: Zum ersten Mal in der laufenden Saison können die Eisbären ein Spiel in sechz... dpa

Berlin -Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewann der deutsche Meister gegen die Düsseldorfer EG mit 5:2 (3:1, 0:1, 2.0). Matt White erzielte zwei Tore, außerdem trafen Peter Regin, Zach Boychuk und Giovanni Fiore für die Hauptstädter, die sich gegenüber den vorigen Spielen in der Offensive verbessert zeigten und zum ersten Mal in der laufenden Saison alle drei Punkte holten.