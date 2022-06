Berlin - Der Deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin trägt seine Heimspiele in der Champions Hockey League (CHL) im Wellblechpalast aus. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Grund sei die anderweitige Belegung der Stammarena am Ostbahnhof, weshalb die Gruppenspiele gegen Frölunda Göteburg (08. September/20.00 Uhr), Brûleurs de Loups de Grenoble (10.09/17.00 Uhr) und Mounfield HK (05.10/19.30 Uhr) in der ehemaligen Heimspielstätte stattfinden werden.

Hier kann am 3. August auch das erste öffentliche Training des Teams in der Spielzeit 2022/23 verfolgt werden. Die Saisoneröffnungsfeier findet einen Tag zuvor ab 14.00 Uhr auf dem Mercedes-Benz-Platz statt.