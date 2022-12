Eisbären Berlin unterliegen Schwenninger Wild Wings mit 2:4 Die Eisbären Berlin mussten in der Deutschen Eishockey Liga einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister... dpa

ARCHIV - Eishockey-Pucks liegen im Torraum. Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Eisbären Berlin mussten in der Deutschen Eishockey Liga einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen die Schwenninger Wild Wings mit 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) und kassierte damit bereits die dritte Niederlage hintereinander. Leonhard Pföderl und Kevin Clark trafen für die Hauptstädter, die wieder einmal im Angriff zu umständlich agierten und in der Defensive fatale Fehler machten.