Eisbären Berlin verlieren bei den Iserlohn Roosters mit 1:4 Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Am Sonntag verlor der amtierende Meister bei den Ise... dpa

Iserlohn (dpa/bb) – -Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Am Sonntag verlor der amtierende Meister bei den Iserlohn Roosters mit 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) und musste damit einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Playoff-Qualifikation einstecken. Matt White erzielte den einzigen Treffer der Berliner, die über weite Strecken eine schwache Vorstellung boten.