Eisbären Berlin verlieren DEL-Klassiker gegen Adler Mannheim Der schwache Saisonstart des deutschen Eishockeymeisters geht weiter. Auch bei der Heimniederlage gegen die Adler Mannheim bieten die Hauptstädter eine wenig... dpa

Berlin -Die Eisbären Berlin suchen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiterhin nach ihrer Form. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen die Adler Mannheim mit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) und kassierte damit die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel. Kevin Clark und Zach Boychuk trafen für die Hauptstädter, die erneut Schwächen in allen Bereichen offenbarten.