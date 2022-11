Eisbären Berlin verlieren gegen die Iserlohn Roosters Die Eisbären Berlin mussten im ersten Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Am Frei... dpa

Berlin -Die Eisbären Berlin mussten im ersten Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen die Iserlohn Roosters mit 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) und kassierte damit bereits die sechste Heimniederlage in der laufenden Saison. Kevin Clark und Julian Melchiori trafen für die Hauptstädter, die sich vor allem in der Defensive zu viele Fehler erlaubten.