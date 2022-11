Eisbären Berlin verlieren gegen Nürnberg mit 2:3 Den Eisbären Berlin fehlt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter die nötige Konstanz. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen die Nürnberg Ic... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Den Eisbären Berlin fehlt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter die nötige Konstanz. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0 0:1) nach Penaltyschießen und kassierte damit bereits die siebte Heimniederlage in der laufenden Saison. Tore von Kevin Clark und Marcel Noebels reichten den Hauptstädtern nach einer durchwachsenen Leistung nur zu einem Punkt.