Eisbären Berlin verlieren in der CHL mit 1:7 gegen Frölunda

Göteborg -Die Eisbären Berlin haben im zweiten Gruppenspiel ihre erste Niederlage in der Champions Hockey League (CHL) kassiert. Am Samstag verlor der deutsche Eishockeymeister in Göteborg beim schwedischen Spitzenteam Frölunda HC mit 1:7 (0:2, 0:3, 1:2). Korbinian Geibel erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die gegen den viermaligen CHL-Champion nur phasenweise mithalten konnten.