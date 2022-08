Quinto - Die Eisbären Berlin haben zum Abschluss ihrer Saisonvorbereitung eine weitere Niederlage kassiert. Am Samstagabend unterlag der deutsche Eishockey-Meister beim schweizerischen Erstligisten HC Ambri-Piotta mit 1:6 (0:1, 0:3, 1:2). Ein Tor von Marcel Noebels reichte den Berlinern nicht, um die vierte Testspielniederlage in Folge abzuwenden.

Vor 5557 Zuschauern in der Gottardo-Arena hatten André Heim mit zwei Toren sowie Diego Kostner, Michael Spacek und Valentin Hofer für eine klare Führung der Gastgeber gesorgt, ehe Noebels acht Minuten vor dem Spielende im Powerplay der einzige Treffer der Berliner gelang. Den Schlusspunkt setzte aber erneut Heim, der in Unterzahl ein drittes Mal traf.

Ihr erstes Pflichtspiel der Saison bestreiten die Eisbären am kommenden Donnerstag. Dann treten sie zum Auftakt der Champions Hockey League (CHL) beim französischen Meister Grenoble an. Die Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beginnt für den Titelverteidiger am 18. September mit einem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers.