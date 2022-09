Eisbären-Coach Aubin über Teamgeist: „Das ist ganz zentral“ Trainer Serge Aubin hat das Erfolgsrezept der Eisbären Berlin auf dem Weg zum angestrebten dritten Meistertriumph in der deutschen Eishockey Liga in Serie no... dpa

ARCHIV - Berlins Cheftrainer Serge Aubin steht vor der Mercedes-Benz Arena. Andreas Gora/dpa/Archiv

Berlin -Trainer Serge Aubin hat das Erfolgsrezept der Eisbären Berlin auf dem Weg zum angestrebten dritten Meistertriumph in der deutschen Eishockey Liga in Serie noch einmal betont. „Unser Modell ist eigentlich relativ simpel“, sagte der 47 Jahre alte Kanadier in einem Interview dem „Tagesspiegel“ (Freitag). Das Wir stehe vor dem Ich. „Das ist ganz zentral.“