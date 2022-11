Eisbären gewinnen in Mannheim mit 4:3 nach Penaltyschießen Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewann der de... dpa

Mannheim -Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewann der deutsche Meister gegen die Adler Mannheim nach einem 1:3-Rückstand noch mit 4:3 (1:3, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0) im Penaltyschießen. Marcel Noebels gelang das Siegtor im Shootout, in der regulären Spielzeit hatten Jonas Müller, Zach Boychuk und Matt White für die Hauptstädter getroffen.