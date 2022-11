Eisbären hoffen gegen Nürnberg auf neue Abwehr-Alternativen Auch wegen der lange Zeit großen Verletzungssorgen hinkt der Meister in der DEL bisher den eigenen Ansprüchen hinterher. Doch nun hat Trainer Aubin in der De... dpa

Berlin -Den Eisbären Berlin bieten sich vor dem nächsten Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ungewohnte personelle Möglichkeiten in der Defensive. Mit Brendan Guhle und Korbinian Geibel trainierten vor der Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers am Freitagabend (19.30 Uhr/Magentasport) zwei lange verletzte Verteidiger wieder voll mit der Mannschaft, außerdem wurde mit Rayan Bettahar Anfang der Woche ein weiteres Abwehrtalent verpflichtet.