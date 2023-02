Eisbären-Kapitän: „Das ist natürlich wieder frustrierend“ Die Berliner verlieren in Wolfsburg trotz einer engagierten Vorstellung und fallen im Playoff-Rennen der DEL weiter zurück. Der amtierende Meister hofft aber... dpa

Wolfsburg -Kapitän Frank Hördler zeigte sich nach dem unglücklichen 0:1 der Eisbären Berlin bei den Grizzlys Wolfsburg zerknirscht. „Das ist natürlich wieder frustrierend, wie so oft in der Saison“, sagte der 38 Jahre alte Verteidiger am Sonntagabend angesichts der bereits 30. Niederlage des Meisters in der laufenden Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Wir haben ein einziges Tor gekriegt, das kann immer mal passieren. Ansonsten haben wir hinten gut gestanden. Vorne hatten wir sehr gute Chancen, aber es war ein bisschen verflixt.“