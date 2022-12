Eisbären-Kapitän hofft auf erfolgreiches Jubiläumsspiel Trotz der sportlichen Krise steht den Hauptstädtern ein Festtag bevor: Clubikone Hördler kann am Sonntag sein 1000. DEL-Spiel bestreiten. Das soll auch einen... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Frank Hördler steht vor einem weiteren Meilenstein seiner beeindruckenden Karriere. Falls im Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Freitagabend (19.30 Uhr, live bei Magentasport) nichts Unerwartetes passiert, wird der 37 Jahre alte Kapitän der Eisbären Berlin am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt sein 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestreiten. „Die Vorfreude ist in jedem Fall da, aber der Fokus liegt im Augenblick auf Freitag“, sagte Hördler am Donnerstag mit Blick auf sein Jubiläum. „Und das hilft mir. Ich bin ganz froh darüber, sonst würde ich vielleicht sogar nervös sein.“