Eisbären-Kapitän vor dem DEL-Start: „Froh, dass es losgeht“ Der deutsche Eishockeymeister hat einen personellen Umbruch vollzogen. Vor allem das junge Torhüter-Trio gilt als Wagnis. Routinier Hördler und Trainer Aubin... Jan Schröder dpa

ARCHIV - Zwei Eishockeyspieler kämpfen um den Puck. John Munson/AP/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei den Eisbären Berlin hat sich seit dem Gewinn des neunten Meistertitels in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erstaunlich viel verändert. Zwölf Profis verließen den Club, ebenso viele Neuzugänge kamen. Dem ersten Spiel der neuen Saison, das die Hauptstädter am Sonntag bei den Nürnberg Ice Tigers bestreiten (16.30 Uhr), blickt Kapitän Frank Hördler aber trotz der vielen personellen Wechsel zuversichtlich entgegen: „Wir sind froh, dass es wieder losgeht“, sagte der 37 Jahre alte Verteidiger auf der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz am Mittwoch. „Wir haben in der Champions Hockey League (CHL) schon gute Spiele gemacht und gezeigt, dass wir bereit sind. Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen.“