Eisbären-Profi: Besseres Defensivspiel gegen Frölunda Die Eisbären Berlin wollen im Heimspiel gegen das schwedische Spitzenteam Frölunda HC am Donnerstagabend (20.00 Uhr/live bei Sport1) eine weitere Enttäuschun... dpa

Berlin -Die Eisbären Berlin wollen im Heimspiel gegen das schwedische Spitzenteam Frölunda HC am Donnerstagabend (20.00 Uhr/live bei Sport1) eine weitere Enttäuschung in der Champions Hockey League (CHL) vermeiden. „Jeder ist sich bewusst, dass wir gegen einen Mannschaft wie Frölunda nicht neun Tore schießen können, sondern höchsten zwei oder drei. Daher müssen wir defensiv besser spielen als zuletzt“, mahnte Nationalspieler Marcel Noebels mit Blick auf die bittere 1:7-Niederlage, die der deutsche Eishockeymeister am vergangenen Samstag beim vierfachen CHL-Champion in Göteborg kassiert hatte.