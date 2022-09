Eisbären-Profi Mauer: „Glücklich geht keiner ins Bett“ Trotz des ersten Saisonsiegs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war die Stimmung bei den Eisbären Berlin alles andere als euphorisch: „Wichtig ist, dass w... dpa

Berlin -Trotz des ersten Saisonsiegs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war die Stimmung bei den Eisbären Berlin alles andere als euphorisch: „Wichtig ist, dass wir gewonnen haben, das bleibt unter dem Strich. Aber so richtig glücklich geht keiner ins Bett“, sagte Angreifer Frank Mauer, nachdem der deutsche Meister am Sonntag gegen den Aufsteiger Löwen Frankfurt mit 5:4 in der Verlängerung gewonnen hatte.