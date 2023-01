Eisbären-Profi Müller: „Nicht zu großen Druck machen“ Im Abstiegskampf der DEL erwartet der amtierende Meister am Freitag den direkten Konkurrenten aus Augsburg. Trotz der Brisanz der Begegnung bemühen sich die ... dpa

ARCHIV - Jonas Müller in Aktion. rchiv Ulrich Gamel/Kolbert-Press/dpa/A

Berlin -Nationalspieler Jonas Müller mahnte vor dem richtungsweisenden Spiel der Eisbären Berlin gegen die Augsburger Panther zur Gelassenheit. „Klar wissen wir, dass es ein wichtiges Spiel ist, gerade in der Tabellensituation. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht zu großen Druck machen, sondern einfach normal spielen“, sagte der 27 Jahre alte Verteidiger mit Blick auf das bevorstehende Abstiegsduell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag (19.30 Uhr, live bei MagentaSport).