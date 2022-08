Neumarkt/Südtirol (dpa) – - Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin biegt auf die Endetappe der Vorbereitung auf die neue Saison ein. Trotz der 1:4-Finalniederlage beim Dolomitencup im Südtiroler Neumarkt zog Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin ein positives Fazit der bisherigen Vorbereitung. „Wir haben heute gegen einen starken Gegner gespielt. Meine Mannschaft hat gut gekämpft und wir haben uns auch unsere Chancen erspielt“, sagte Aubin nach der 1:4-Niederlage gegen den tschechischen Club HC Dynamo Pardubice, „das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider, es war eine sehr enge Partie.“

Nach zwei ausgeglichenen Dritteln, in denen Kevin Clark die Eisbären in der 22. Minute in Führung gebracht hatte, kassierte die ersatzgeschwächte Mannschaft noch drei Treffer im Schlussdrittel. Zwei davon in der letzten Minute, als Debütant Juho Markkanen zugunsten eines Feldspielers aus dem Tor genommen wurde.

„Ich bewerte das Wochenende und das Turnier positiv. Wir werden darauf aufbauen“, sagte Aubin, der auf die Stammspieler Frank Hördler, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Yannick Veilleux sowie Maximilian Heim verzichten musste. Zudem spielen die drei Nachwuchskräfte Nikita Quapp, Korbinian Geibel und Bennet Roßmy aktuell mit der U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Edmonton.

Die Eisbären begeben sich am Montag in das Trainingslager im österreichischen Aldiana Club Ampflwang. Dort will Aubin Feinjustierungen am Spielsystem vornehmen sowie den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft vertiefen. Zwei Testspiele am Freitag gegen die Steinbach Black Wings Linz und einen Tag später gegen EHC Red Bull Salzburg runden die Trainingslagerwoche ab. Am 27. August steht das letzte Vorbereitungsspiel beim HC Ambri-Piotta aus der Schweizer National League auf dem Plan.

Vier Tage später folgt der Pflichtspielauftakt in der Champions Hockey League (CHL) gegen Brûleurs de Loups de Grenoble. Der Start in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist für die Mannschaft am 18. September (16.30 Uhr) bei den Nürnberg Ice Tigers vorgesehen.