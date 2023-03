Eisbären verlängern mit Stürmer Manuel Wiederer Angreifer Manuel Wiederer bleibt bei den Eisbären Berlin. Der 26-Jährige habe seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, wie der Club aus der Deutschen Eishockey... dpa

Berlin -Angreifer Manuel Wiederer bleibt bei den Eisbären Berlin. Der 26-Jährige habe seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte. Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagte der Mitteilung zufolge: „Wir freuen uns, dass Manuel uns weiterhin erhalten bleibt. Er hat sich in den vergangenen Jahren auf und außerhalb des Eises enorm weiterentwickelt und ist zu einem Führungsspieler gereift.“ Der gebürtige Deggendorfer spielt seit 2021 in Berlin.