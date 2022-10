Eisbären verlieren gegen Adler nach Penaltyschießen Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das dritte Spiel in Serie verloren. Am Sonntagnachmittag unterlag der deutsche Meister gegen ... dpa

ARCHIV - Mannheims Borna Rendulic (l) und Berlins Peter Regin jagen dem Puck nach. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das dritte Spiel in Serie verloren. Am Sonntagnachmittag unterlag der deutsche Meister gegen die Adler Mannheim trotz einer kämpferisch starken Leistung mit 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Marcel Noebels erzielte beide Treffer der Hauptstädter, die sich nach einer 2:0-Führung letztlich mit nur einem Punkt begnügen mussten.