Eisbären verlieren in Ingolstadt mit 2:3 nach Verlängerung

ARCHIV - Berlins Matt White traf in Iserlohn zum 2:2. tur GmbH/dpa/Archivbild Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agen

Iserlohn -Die Eisbären Berlin haben ihre Sieglosserie in diesem Jahr gegen die Iserlohn Roosters nicht durchbrechen können. Nach zwei Niederlagen in Berlin verlor der deutsche Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwochabend auch auswärts mit 2:3(1:0;0:2;1:0;) nach Verlängerung. Die Treffer von Yannick Veilleux und Matt White reichten nicht für einen Sieg.