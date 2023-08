Berlin (dpa/bb) – -Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Testspiel gegen Sparta Prag verloren. Der DEL-Club unterlag den Tschechen am Mittwochabend in Prag 1:4 (0:2, 0:2, 1:0). Beide Teams waren bereits am Sonntag in Berlin aufeinandergetroffen. Bei der offiziellen Saisoneröffnungsfeier der Eisbären siegte der tschechische Spitzenclub 3:4 nach Penaltyschießen.

