Eisbären verpflichten Ben Finkelstein: Ancicka nach Köln Die Eisbären Berlin haben den US-Amerikaner Ben Finkelstein für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der 25 Jahre alte Verteidiger spielte zuletzt für die Vi... dpa

ARCHIV - Das Logo der Eisbären Berlin ist auf einem Trikot zu sehen. a/Archivbild Oliver Mehlis/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Die Eisbären Berlin haben den US-Amerikaner Ben Finkelstein für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der 25 Jahre alte Verteidiger spielte zuletzt für die Vienna Capitals in Österreich. Es war seine erste Station in Europa. „Ben Finkelstein ist ein sehr guter Offensiv-Verteidiger, an dem wir viel Freude haben werden“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer der Mitteilung von Mittwoch zufolge. In Wien kam der Verteidiger in insgesamt 25 Partien auf zehn Treffer und 15 Assists.