Eisbären verpflichten Michael Bartuli für zwei Spielzeiten

Michael Bartuli wechselt zur kommenden Saison zu den Eisbären Berlin. Der 20 Jahre alte Angreifer kommt vom EC Bad Nauheim aus der DEL2 in die Hauptstadt und...

Berlin -Michael Bartuli wechselt zur kommenden Saison zu den Eisbären Berlin. Der 20 Jahre alte Angreifer kommt vom EC Bad Nauheim aus der DEL2 in die Hauptstadt und hat dort einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten unterschrieben. Das teilten die Eisbären am Freitag mit. „Ich wünsche allen Eisbären-Fans einen tollen Sommer und freue mich schon sehr auf die neue Saison“, sagte Bartuli, der in der DEL bereits für die Kölner Haie spielte.

„Er ist ein junger Stürmer, in dem wir viel Potenzial sehen“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richter über den U20-Nationalspieler. Derzeit haben die Berliner 22 Spieler unter Vertrag. Der Hauptstadtclub hat sechs Ausländerlizenzen vergeben und noch fünf weitere zur Verfügung.