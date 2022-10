Eisbären verpflichten Stürmer Zerter Gossage Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin füllt seine Angriffsreihen weiter auf. Zwei Tage nach der Verpflichtung von Alexandre Grenier nahmen die Berli... dpa

Berlin -Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin füllt seine Angriffsreihen weiter auf. Zwei Tage nach der Verpflichtung von Alexandre Grenier nahmen die Berliner den Kanadier Lewis Zerter-Gossage bis Saisonende unter Vertrag. Der 27 Jahre alte Angreifer wird zunächst an die Lausitzer Füchse ausgeliehen, wie die Eisbären am Freitag mitteilten. Da Zerter-Gossage über einen deutschen Pass verfügt, nimmt der Angreifer keine Ausländerlizenz in Beschlag.