Bringen wir es doch gleich mal mit einer These auf den Punkt: Was Guido Buchwald eine Zeit lang für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war, ist Julian Ryerson für den 1. FC Union Berlin. Also ein demütiger Spieler, der sich im Besonderen durch seine Formstabilität und durch seine hohe Flexibilität auszeichnet, der allerdings viel zu selten als Erfolgsfaktor in die Betrachtung miteinbezogen wird. Ups, wer war denn gleich noch mal Guido Buchwald, wird sich nun der eine oder andere jüngere Leser, zu denen auch Ryerson mit seinen 24 Jahren zu zählen ist, wohl fragen.

Nun, der gebürtige Berliner Guido Ulrich Buchwald kam im Ausgang des vergangenen Jahrhunderts in Abwehr und Mittelfeld zum Einsatz, als Manndecker oder als Libero (den es zu Buchwalds Zeiten noch gab) oder aber auch als Abräumer vor der Abwehr bzw. auf einer defensiven Halbposition inklusive Sonderaufgaben. Er spielte für die Stuttgarter Kickers, den Karlsruher SC, für den VfB Stuttgart, mit dem er zweimal Deutscher Meister wurde (1984, 1992), und später auch noch für die Urawa Red Diamonds, was im Besonderen Genki Haraguchi interessieren könnte, aber letztlich nicht so wichtig ist. Buchwald war groß gewachsen, wirkte aber doch zumeist eher im Verborgenen. Sein Talent: der unbändige Wille.

Man nannte ihn „Diego“

76-mal trug er zwischen 1984 und 1994 das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, glänzte im Besonderen bei der Weltmeisterschaft 1990, als er im Achtelfinale gegen die Niederlande im Anschluss an einen für seine technischen Fähigkeiten geradezu wundersam anmutenden Übersteiger mit einer feinen Flanke das 1:0 durch Jürgen Klinsmann vorbereitete und im Finale gegen Argentinien als Kettenhund von Diego Maradona einen wesentlichen Beitrag zum Titelgewinn leistete. Der Übersteiger, aber das nur am Rande, brachte ihm übrigens auch den Spitznamen „Diego“ ein. Ja, Buchwald, der irgendwie immer dabei war, aber doch eher selten im Mittelpunkt stand, war immer auch die deutsche Antwort auf das Genie des Gegners.

Aber nun zu Ryerson. Seit etwas mehr als vier Jahren ist der Norweger mit den amerikanischen Wurzeln bei Union, wird in der eisernen Familie als Aufstiegsheld gefeiert und als klasse Typ (siehe Buchwald) geschätzt. Er hat die Gewissheit, dass er, wenn er fit ist, immer im Spieltagskader von Trainer Urs Fischer steht, muss aber damit leben, dass bei einem Ligaspiel seine Chancen auf einen Startelfeinsatz bei noch nicht mal 50 Prozent liegen (siehe Saison 2021/22). Insofern hinkt der Vergleich zu Buchwald, der sich ja stets als Stammspieler betrachten durfte, vielleicht auch ein klein wenig, aber vom Spielertyp her sind die beiden nun mal zur gleichen Kategorie zu zählen, zur Kategorie der unterschätzten Spieler.

Favre würde Ryerson wohl als polyvalent bezeichnen

Gegen Hertha BSC im Stadtderby zum Auftakt der Saison 2022/23 durfte Ryerson jedenfalls von Beginn an ran, überzeugte auf der linken Flanke einerseits als Kettenhund (siehe Buchwald) von Dodi Lukebakio, andererseits aber auch als schwer zu greifender Flügelmann mit Offensivmumm. Mehrmals war er einem Treffer ganz nah, klagte schließlich über muskuläre Probleme, weshalb er vorzeitig das Feld verlassen musste. Fakt ist, dass nach seiner Auswechslung Lukebakio plötzlich omnipräsent war, beim 3:1-Erfolg der Unioner sogar noch den Anschlusstreffer markieren durfte.

Ryerson ist ein Spieler, den Lucien Favre als polyvalent (siehe Buchwald) bezeichnen würde. Außenverteidiger? Innenverteidiger? Zentrales oder auch nicht ganz so zentrales Mittelfeld? Ryerson liefert (fast) immer. Wenngleich er natürlich am liebsten den Rechtsverteidiger geben würde, doch da gibt es mit dem 35-jährigen Österreicher Christopher Trimmel einen Kollegen, der sich keine Altersblöße geben will. Ryerson sagt: „Mir ist egal, wo ich spiele, aber ich will immer spielen.“ Und: „Solange ich in der Startelf stehe, bin ich zufrieden.“ Schließlich: „Ich habe noch mehr in mir.“

Unsere Prognose: Er spielt. Und künftig immer öfter

Nun stellt sich für das kommende Wochenende also folgende Frage: Hat Fischer auch am Sonntag beim Gastspiel in Mainz (15.30 Uhr) eine konkrete Startelfaufgabe für den norwegischen Allrounder? Oder: Hat der Schweizer Fußballlehrer, der von dem inzwischen dann doch überholten Chefcoach-Prinzip „Never change a winning team“ ohnehin noch nie viel gehalten hat, für seinen norwegischen Allrounder doch eher wieder eine Enttäuschung parat? Unsere Prognose: Ryerson spielt. Und künftig immer öfter.