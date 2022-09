Die Eisbären Berlin suchen noch nach dem Selbstverständnis der Meistersaison

Bei der 1:4-Niederlage in München wird das derzeit zu fehlerbehaftete Spiel der Eisbären deutlich sichtbar. Am Freitag kommt Mannheim nach Berlin.

Eigentlich hatte sich Frank Mauer von den beiden Spielen in dieser Woche Spaß versprochen. Den hatten aus Sicht der Eisbären Berlin ja schließlich die Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim sowie die Finalserie gegen München im Frühjahr dieses Jahres in großem Maße bereitet. Das erste Duell mit einem der beiden Mitfavoriten auf den Gewinn der Meisterschaft in der deutschen Eishockeyliga aber sorgte in erster Linie für große Ernüchterung. Das 1:4 las sich nicht nur auf der Anzeigetafel deutlich, sondern zeigte sich auch über die vollen 60 Minuten auf dem Eis.

Bei Niederlage in München: Nur zugeschaut, aber nicht teilgenommen

Von zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnen, war dabei wenig zu sehen. Den Eisbären fehlt in der noch jungen Saison das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen, um Spiele erfolgreich zu gestalten. „Wir haben mehr zugeguckt als selber dran teilgenommen“, kritisierte Marcel Noebels, in München einziger Berliner Torschütze, das Auftreten des deutschen Meisters. „Defensiv zu viele Fehler“ hatte Jonas Müller in der bayrischen Landeshauptstadt ausgemacht und war als Verteidiger selbst ein Teil des großen Berliner Problems im vierten Saisonspiel.

Der Auftakt in Nürnberg vor anderthalb Wochen ging bereits mit 2:4 verloren, im ersten Heimspiel gegen Wolfsburg wurde bei der 1:2-Niederlage nach Penalty-Schießen immerhin der erste Saisonpunkt geholt. Leistungen, mit denen man zum Start in eine neue Spielzeit immer mal rechnen muss. Nicht allerdings mit dem Auftritt beim bislang einzigen Saisonsieg gegen Frankfurt. Gegen den Aufsteiger hatten die Eisbären in den ersten zwei Dritteln alles im Griff, führten verdient mit 4:0, aber gaben die vollen drei Punkte dennoch aus der Hand. Die Löwen gewannen den Schlussabschnitt tatsächlich mit 4:0 und zwangen die Berliner in die Verlängerung, in der zumindest noch der Siegtreffer gelang. Man habe den Faden verloren, sagte Frank Mauer, der im Sommer aus München nach Berlin gewechselt war, und hoffte nach dieser, aus seiner Sicht wichtigen Lektion, auf den Start einer Serie.

Leo Pföderl wird schmerzhaft vermisst

Wie eingangs bereits erwähnt, erfüllte sich die Hoffnung des 34-jährigen Stürmers an alter Wirkungsstätte nicht. Weil er und seine Teamkollegen offensiv zu harmlos blieben und stattdessen dem Forechecking der Münchner nichts entgegenzusetzen hatten. Natürlich macht sich bei den Eisbären das Fehlen des verletzten Leo Pföderl bemerkbar. Dessen Absenz allerdings als Grund für die Harmlosigkeit in der Offensive anzubringen, wäre eine zu einfache Entschuldigung für den Rest des Teams.

Mal startet die Mannschaft gut in eine Partie und verliert hinten raus die Konzentration, mal misslingt der Start in ein Spiel und reicht die Steigerung am Ende nicht aus. „Wir müssen unsere Leistung über die gesamte Spieldauer abrufen, um zu gewinnen“, hatte Trainer Serge Aubin nach der Auftaktniederlage in Nürnberg gesagt. Und sicherlich gehofft, dass er nach den folgenden Spielen über eine Steigerung seines Teams würde sprechen können.

Obwohl er weiß, dass seine Mannschaft besser spielen kann, muss er noch immer über zu viele und für jeden sichtbare Fehler sprechen. Frustration statt Spaß war deshalb in München auf dem Eis zu sehen und dürfte noch am Donnerstag im Zug auf der Rückfahrt die Stimmung gedämpft haben. Vielleicht ist es ganz gut, dass es bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Adler Mannheim die Chance auf den nächsten Sieg und etwas mehr Freude am Spiel gibt.